РИАМО - 27 дек. В Московской области в следующем году пройдет конкурс на строительство двух современных детских поликлиник, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
В четверг губернатор Подмосковья подводит итоги уходящего года в эфире телеканала «360».
«Мы обязаны в 2019 году объявить конкурс на строительство двух детских центров, поликлиник», – сказал Воробьев.
Он отметил, что детские поликлиники планируют построить в Красногорске, Балашихе или Королеве.
По его словам, каждый объект будет стоить около 10 миллиардов рублей.
За пять лет в здравоохранении Московской области отремонтировали 80% детских поликлиник, женских консультаций, число врачей увеличилось до 24 тысяч. Здравоохранение в числе приоритетных направлений в бюджете Подмосковья на 2019 год, наряду с образованием, экологией, развитием транспортной инфраструктуры.
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