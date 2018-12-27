РИАМО - 27 дек. В Московской области в следующем году пройдет конкурс на строительство двух современных детских поликлиник, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В четверг губернатор Подмосковья подводит итоги уходящего года в эфире телеканала «360».

«Мы обязаны в 2019 году объявить конкурс на строительство двух детских центров, поликлиник», – сказал Воробьев.

Он отметил, что детские поликлиники планируют построить в Красногорске, Балашихе или Королеве.

По его словам, каждый объект будет стоить около 10 миллиардов рублей.

За пять лет в здравоохранении Московской области отремонтировали 80% детских поликлиник, женских консультаций, число врачей увеличилось до 24 тысяч. Здравоохранение в числе приоритетных направлений в бюджете Подмосковья на 2019 год, наряду с образованием, экологией, развитием транспортной инфраструктуры.