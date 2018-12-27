РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям в конце января, глава региона отметил, что изучены все наказы жителей Подмосковья.

«Традиционно в конце января - в первых числах февраля я буду отчитываться о том, что мы сделали, достигли, буду говорить о проблемах, о следующем этапе, который мы обязаны пройти в Подмосковье, что, как изменить, когда мы это будем делать, я расскажу в последних числах января», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что изучены все наказы жителей.

В 2018 году Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям 14 февраля. В ходе обращения губернатор представил итоги работы регионального правительства за 2017 год и озвучил задачи на 2018 год.