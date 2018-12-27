РИАМО - 27 дек. Движение автотранспорта на участке трассы М-10 в Московской области временно ограничат в ночное время с 27 по 30 декабря из-за ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД МВД РФ по региону.

«В связи с производством дорожных работ с 27 по 30 декабря 2018 года в промежуток времени с 01:00 до 06:00 будет временно ограничиваться движение транспортных средств продолжительностью не более 15 минут на 42-м и 81-м километре автодороги М-10 «Россия», – говорится в сообщении.

Всем участникам дорожного движения рекомендуется использовать картографические онлайн-сервисы и выбирать альтернативные маршруты движения для поездок на личном автотранспорте.