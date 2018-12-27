РИАМО - 27 дек. На территории предприятия АО «Метровагонмаш», входящего в АО «Траснмашхолдинг», в городском округе Мытищи торжественно запущена автоматизированная линия по сборке тележек для рельсового подвижного состава, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Ввод в эксплуатацию поточной автоматизированной линии позволит существенно сократить время сборки тележек для подвижного состава и повысить производительность на 30%, при этом, как и прежде, будет обеспечено высокое качество выпускаемой продукции», – отмечается в материале.

«Метровагонмаш» – одно из ведущих предприятий России, работающее в области производства современного железнодорожного и городского рельсового транспорта. Вагоны метро, выпущенные на подмосковном производстве, сегодня перевозят более 15 миллионов пассажиров в 11 странах мира ежедневно.

В новое тележечное производство АО «Трансмашхолдинг» инвестировал порядка 35 миллионов рублей. Расчетный срок окупаемости проекта составляет менее двух лет. Мощность новой линии – более 1,5 тысяч тележек в год, что почти на 40% превышает возможности ныне существующего на предприятии тележечного производства.

«Метровагонмаш» – крупный налогоплательщик и работодатель на территории Московской области. По итогам прошлого года объем налоговых выплат предприятия превысил 3,5 миллиарда рублей, в 2018 году ожидается на уровне 4,9 миллиарда рублей.На территории «Метровагонмаша» в Мытищах работает более 4 тысяч человек, и дальнейшие развитие компании играет очень важную роль, как для развития городского округа, так и региона в целом», – отметил зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.