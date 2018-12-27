РИАМО - 27 дек. Женская и мужская команда подмосковных спортсменов выиграли серебро на Кубке России по фехтованию в командной шпаге, который проходит в Сочи с 20 по 29 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Накануне разыграли комплекты наград в командной шпаге у мужчин и женщин. Сборные Московской области, как мужская, так и женская, стали серебряными призерами соревнований, уступив командам Москвы.

«Мужчины проиграли в финале со счетом 25:45. В составе команды выступали Антон Глебко, Игорь Коровин, Иван Лимерев, Сергей Ходос. Женщины уступили в решающем поединке – 38:45. За команду Московской области выступали Татьяна Андрюшина, Марина Кесаева, Анастасия Солдатова, Кристина Ясинская», – отмечается в материале.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил успех областных спортсменов.

«В турнире шпажистов на Кубке России по фехтованию доминировали две команды – Москвы и Московской области. В личном зачете Сергей Ходос смог отыграться за поражение Анастасии Солдатовой, а в командных соревнованиях перевес снова оказался на стороне москвичей. Сборная Московской области – это сплав молодости и опыта. При этом юниоры уже мало в чем уступают старшим партнерам», – подчеркнул Терюшков.