РИАМО - 27 дек. С запуском комплексов по переработке отходов в Сергиевом Посаде, Ликино-Дулеве и на других территориях будет обеспечена комфортная мощность по переработке отходов в регионе, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«Для нас очень важны Сергиев Посад, Кашира и Коломна, это вторая очередь пусковых комплексов по переработке отходов, которые в ближайшее время должны быть запущены, первый-второй квартал следующего года. Конечно, Ликино-Дулево, и к сентябрю мы получим достаточные мощности, чтобы цивилизованно, спокойно разбираться с мусором по всей Московской области», - сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь поручил следить за тем, чтобы в новогодние праздники не переполнялись контейнеры и обеспечивался своевременный вывоз мусора.

«Я обращаю внимание глав на то, что у нас начинают работать новые региональные операторы. Где-то они вывозят мусор сами, где-то заключают субподряды. Важно, особенно важно в первые дни года не допустить переполнения контейнеров, несвоевременного вывоза мусора. Этот контроль должен быть обеспечен», - подчеркнул Воробьев.

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.