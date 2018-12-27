РИАМО - 27 дек. Жители Подмосковья осознанно подошли к разделению отходов и активно наполняют контейнеры для «чистого» мусора, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг губернатор Подмосковья подводит итоги уходящего года в эфире телеканала «360».

«Когда мы поставили первые контейнеры под «чистый» мусор, мы думали, что в лучшем случае он будет заполняться (на уровне – ред.) контейнер в неделю. Уже сейчас мы видим значительную динамику в сборе мусора. Большая работа, я хочу настроить всех руководителей территорий на эту работу. Сами они тоже не справятся, только с опорой на региональных операторов, на управдомов, они нам очень здорово помогают», - сказал Воробьев.

Он добавил, что сейчас в регионе завершается сборка новых мощностей комплексов по переработке отходов.

«По сути, выходом после переработки мусора является топливо, которое впоследствии мы будем сжигать на четырех заводах, которые сейчас в разной степени строительства», - уточнил Воробьев.

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.