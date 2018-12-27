РИАМО - 27 дек. В центре Москвы в сопровождении оркестра Дедов Морозов прошел парад Снегурочек, участие в шествии приняли около полусотни человек, они прошли от площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской площади до пересечения улиц Рождественка и Кузнецкий Мост, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Нынешний парад Снегурочек стал пятым в истории фестиваля. Парад возглавлял оркестр из Дедов Морозов, который исполнил все известные иностранные и российские новогодние песни. Шествие привлекло большое внимание москвичей и туристов, многие из них останавливались, чтобы снять происходящие на мобильные телефоны.

«Я в России не в первый раз. Но в первый раз приехал сюда зимой. Москву очень красиво украсили. Не ожидал, что здесь так ярко встречают Новый год», – сказал турист из Сербии.

Парад закончился на пересечении улиц Рождественка и Кузнецкий Мост, возле арт-объекта в виде буквы D – символа телеканала «Домашний». В этом месте организаторы устроили викторину среди Снегурочек на знание истории телеканала. Победители, правильно ответившие на вопросы, получили подарки.

«Я в параде участвую не первый раз. Начала готовиться за несколько дней, сама сделала себе кокошник. Мне нравится эта акция – здесь можно поднять настроение себе и другим, это настоящий праздник», – сказала одна из Снегурочек.

Принять участие в параде мог любой желающий, достаточно было надеть костюм Снегурочки и взять с собой карнавальные аксессуары.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» будет проходить в столице до 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным.