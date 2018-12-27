РИАМО - 27 дек. В Северо-Восточном административном округе Москвы появилась мемориальная доска летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза Георгию Гречко, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Доску установили на Хованской улице, 3. Здесь расположен дом, где проживал легендарный космонавт. На открытии присутствовали представители городских властей, коллеги и родственники космонавта, а также представители ветеранских организаций.

«Бронзовую доску с барельефным портретом космонавта создали молодые авторы − член Московского союза художников и Союза художников России, скульптор Константин Чижов и архитектор Александра Дронова», – говорится в сообщении.

Гречко входил в «звездный» состав советских космонавтов: его имя наравне с именами Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова, Валентины Терешковой, Алексея Губарева знает каждый. Он совершил три космических полета, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты, и один выход в открытый космос на 1 час 28 минут. Также он стал первым космонавтом (вместе с Юрием Романенко), который встретил новый 1978-й год в космосе.

Летал на космических кораблях «Союз-17», «Союз-26», «Союз Т-14» в качестве бортинженера. Производил стыковки с находившимися на орбите орбитальными станциями «Салют-4», «Салют-6», «Салют-7». В 1975 году и 1978 году ему дважды присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Скончался в 2017 году.