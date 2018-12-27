РИАМО - 27 дек. В парке «Городок» Рузского городского округа Подмосковья на новогодних каникулах гостей ждет большая праздничная программа, для посетителей организуют игры, хороводы, мастер-классы и катание на оленьей упряжке, говорится в сообщении администрации городского округа

«В новогодние выходные в рамках проекта «Зима в Подмосковье» посетителей парка «Городок» ждет большая праздничная программа. 2 января – «Здравствуй, елка, Новый год» – гостей парка ждут хороводы, игры для всей семьи, катание на оленьих упряжках. Начало праздника в 12:00», – говорится в сообщении.

Также 3 января – «Любишь кататься, люби и саночки возить» – конкурсы для детей и родителей. 6 января – «Гонки снежных комков» – праздничная программа, мастер-классы, конкурсы, чаепитие. Начало программ в 12:00. Также 6 января в 18:00 состоится костюмированная дискотека и конкурс костюмов.

Кроме того, 7 января проведут программу «Калейдоскоп зимних игр» – подвижные игры для детей и взрослых. Начало в 12:00.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений Московской области. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.