РИАМО - 27 дек. Московская область входит в десятку регионов России по качеству управления, среди лидеров в самом Подмосковье по управлению – Реутов, Химки, Королев, Восход, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По итогам 2017 года мы уверенно двигаемся вперед, входим в десятку, занимаем шестое место по качеству управления. Наша задача — двигаться дальше. В конце года мы традиционно собираемся подвести итоги, отметить лучших. Вчера мы определили тройку лидеров - это Реутов, Химки, Королев, ЗАТО Восход, это закрытая территория, которая рейтингуется отдельно», - сказал Воробьев.

Воробьев поблагодарил команды, которые активно работали и достигли высоких результатов.

В рамках рейтинга-50 оценивают эффективность работы органов местного самоуправления в Подмосковье по достижению целевых показателей развития региона. Всего в рейтинге содержатся 50 целевых показателей, входящих в пять приоритетных направлений: «Предпринимательская деятельность»; «Государственные и муниципальные услуги»; «Эффективное управление»; «Качество жизни»; «Сельское хозяйство».

Данные показатели ежегодно уточняются с учетом приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и в обращении губернатора Московской области к жителям.