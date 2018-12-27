РИАМО - 27 дек. Более 2 тысяч рабочих мест появится в индустриальном парке в подмосковном Пущине, строительство инвесторы смогут начать летом, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«Только первые пять резидентов, которые уже сейчас выбрали себе участки, примерно на половину парка, обеспечат более 1,2 тысячи рабочих мест – это даст нам, примерно 13 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Вторая половина парка даст нам примерно тот же эффект, то есть мы более 2 тысяч рабочих мест сможем в данном индустриальном парке обеспечить», - сказал Хромов в эфире телеканала «360».

Он отметил, что инфраструктура индустриального парка будет закончена к концу 2019 года. Строительство инвесторы смогут начать с лета.

«Протвино и Пущино – это наукограды, в рамках указа президента особое внимание уделяется использованию интеллекту научных наших центров для производства, технико-внедренческих зон. Наша задача - подготовить площадки, создать дороги, газ, электричество», - добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.