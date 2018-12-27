РИАМО - 27 дек. В столичных районах Выхино-Жулебино и Рязанский временно поменяется схема движения автотранспорта с 4 по 9 января, это связано с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Выхино» и «Котельники», говорится в сообщении ГКУ «Центр организации дорожного движения».

С 05:30 4 января до 05:00 9 января в связи с вводом в эксплуатацию участка Кожуховской линии метро от станции «Некрасовка» до станции «Косино» будет временно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Выхино» и «Котельники».

«В связи с этим в районах Выхино-Жулебино и Рязанский изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Изменения в схеме движения будут действовать с 4 по 9 января 2019 года. Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будет изменена организация дорожного движения», – говорится в сообщении.

Также будут введены временные обособленные выделенные полосы на участках Рязанского проспекта (от улицы Хлобыстова до МКАД) и Лермонтовского проспекта (от МКАД до дублера Лермонтовского проспекта в оба направления).

Кроме того, вводится запрет на движение автомобилей по улице Хлобыстова (от дома 3 до Рязанского проспекта в оба направления); по дублеру Рязанского проспекта (от дома105, строение 5, до улицы Хлобыстова); по дублерам Лермонтовского проспекта; по Хвалынскому бульвару; по 4-му Вешняковскому проезду (от улицы Хлобыстова до улицы Вострухина); по улице Авиаконструктора Миля (от дома 24 до улицы Маршала Полубоярова).

Для приоритетного движения общественного транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на всем протяжении одностороннего участка улицы Вострухина, на участке улицы Генерала Кузнецова (от дублера улицы Авиаконструктора Миля до улицы Авиаконструктора Миля), улице Авиаконструктора Миля (на участке от улицы Генерала Кузнецова до улицы Маршала Полубоярова в том числе в парковочных карманах).

Также запрещена остановка на участке улицы Маршала Полубоярова (от улицы Авиаконструктора Миля до улицы Привольная, в том числе в парковочных карманах), на участке улицы Привольная (от улицы Маршала Полубоярова до улицы Генерала Кузнецова).

«Обращаем внимание автомобилистов и жителей района, что изменится направление движения транспорта на одностороннем участке улицы Вострухина. Движение здесь будет осуществляться от улицы Паперника в сторону улицы Хлобыстова», – добавляется в материале.

Водителей такси предупредили, что проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на временные выделенные полосы на время изменений будет ограничен.

Вместе с тем ЦОДД прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации на участках, прилегающих к закрытому участку Таганско-Краснопресненской линии. Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 06:30, возвращения – после окончания вечернего часа пик (21:30).