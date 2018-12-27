РИАМО - 27 дек. Более чем в полусотне подмосковных муниципалитетов необходимо решить вопрос с созданием высокопроизводительных рабочих мест, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг губернатор Подмосковья подводит итоги уходящего года в эфире телеканала «360».

«У нас из 65 территорий 54 территории, где первая проблема, которую мы должны решить - создание высокопроизводительных качественных рабочих мест. Это фабрики, предприятия, малый бизнес», - сказал Воробьев.

По его словам, в этом году в регионе открылся ряд новых производств, в частности, тепличные хозяйства.

Ранее Воробьев сообщал, что жители 54 муниципалитетов в ходе социологического опроса на первое место среди глобальных задач поставили создание рабочих мест. Чтобы привлечь инвесторов, подмосковные власти проводят роуд-шоу за границей и встречи с послами, принимают программы, которые облегчают приход бизнеса на территорию региона.