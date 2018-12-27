РИАМО - 27 дек. Мособлдума будет продолжать работу над законодательством в сфере волонтерства, так, депутаты планируют рассмотреть вопрос о предоставлении льгот волонтерам, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента

В четверг президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию волонтерства. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов прокомментировал итоги заседания.

«Сегодня президентом поставлены стратегические задачи по развитию волонтерства. Они касаются, в первую очередь, системного развития и поддержки работы волонтеров. Предстоящие изменения затронут все сферы. Первые шаги в этом направлении в Московской области уже сделаны – принят областной закон о волонтерстве, депутаты профильного комитета находятся в постоянном контакте с некоммерческими организациями для мониторинга ситуации в регионе», – отметил Брынцалов.

Он уточнил, что областной закон определил основные права волонтеров, а «теперь необходимо сосредоточиться на их реализации и развитии».

«К нам обращаются добровольцы с просьбой предоставить некоторые льготы. Например, на проезд на транспорте. Конечно, это непростой вопрос, как и предоставление любых льгот, но в планах депутатов провести обсуждение возможных вариантов. Также в думе планируется рассмотреть поправки в областной закон о волонтерстве», – добавил Брынцалов.

Спикер Мособлдумы подчеркнул, что дума готова обеспечить правовую основу для выполнения задач, поставленных президентом.