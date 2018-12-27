РИАМО - 27 дек. Власти Москвы проиндексируют заработную плату работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений столицы почти на 5%, соответствующее постановление мэра города Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте градоначальника.

«Произвести с 1 января 2019 года индексацию на 4,9% размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Москвы, на которых не распространяется действие положений указов президента России в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня», – говорится в документе.

Финансовое обеспечение оплаты труда работников осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных органом исполнительной власти города, осуществляющим функции и полномочия учредителя госучреждений столицы, законом о бюджете Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.