РИАМО - 27 дек. На повышение заработных плат в Московской области в 2019 году в бюджете заложили около 23 миллиардов рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы, с одной стороны, стараемся повысить заработную плату каждый год в рамках указов президента в социальной сфере, и в следующем году мы выделили порядка 23 миллиардов рублей на повышение заработной платы и в здравоохранении, и среди педагогов школ, работников культуры, социальной сферы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор подчеркнул, что без частных инвестиций невозможно обеспечить рост экономики.

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Общий объем доходов регионального бюджета на 2020 год планируется в размере 584,5 миллиардов рублей, расходов - 640,2 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 55,7 миллиарда рублей.

В 2021 году доходы областного бюджета планируются в размере 637,6 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 683,5 миллиардов рублей, дефицит бюджета – 45,9 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдет свыше 70% расходов.