РИАМО – 27 дек. Балерина Анастасия Волочкова поделилась планами на 2019 год, один из главных пунктов – свадьба.

«От следующего года я жду радости, счастья, выхода в свет моего нового шоу, моей новой книги ко Дню Святого Валентина. У нее рабочее название «Плата за успех». А еще я жду свадьбы и любви», – сказала Волочкова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Своего нового избранника балерина до сих пор не показала публике. Она не раз давала понять, что очень счастлива в новых отношениях, и представит нового кавалера общественности, когда сама посчитает нужным.

Волочкова также призналась, что никогда не выходила замуж. Балерина рассказала, что, когда они с Игорем Вдовиным решили создать семью, расписываться в ЗАГСе не стали. Но торжество по случаю «свадьбы» Волочкова решила устроить, потому что ей очень хотелось надеть белое платье.