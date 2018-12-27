РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. В подмосковном Красногорске 30 декабря проведут праздничную программу с открытием участка трассы для собачьих упряжек, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Тридцатого декабря в 12:00 на плотине реки Синичка в Красногорске состоится открытие участка трассы для собачьих упряжек с участием федерации ездового спорта Московской области. Спортсмены из Москвы и Рязани познакомят детей и взрослых с общением человека и ездовых собак на заснеженных трассах», – говорится в сообщении.

В интерактивной программе примут участие представители федерации ездового спорта Московской области. Кроме того, представители инклюзивного спортивного клуба «Шалопаи Севера» расскажут об удивительной любви ездовых собак к детям.

Праздничная программа пройдет с 12:00 до 15:40. В ходе мероприятия проведут конкурс на одевание собак и показательное выступление собак породы маламут. Гостями праздника станут Дед Мороз и Снегурочка.

«Мероприятие анонсирует программу сотрудничества Красногорского городского округа с региональной федерацией ездового спорта в целях развития зимнего отдыха граждан, а также создания первой в России инклюзивной школы ездового спорта и организации гонок экологической направленности», – заключается в сообщении.