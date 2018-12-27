РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Полицейские Люберец совместно с членами Общественного совета поздравили детей из реабилитационного центра и подарили им подарки в рамках акции «Полицейский Дед Мороз», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членами Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» в рамках ежегодной благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» посетили «Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в поселке Томилино. Представители Общественного совета и полицейские подарили воспитанникам подарки и пожелали здоровья, успехов и благополучия в наступающем году», – отмечается в сообщении.

Для гостей работниками центра было подготовлено костюмированное новогоднее представление. Ребята читали новогодние стихи, танцевали и пели праздничные песни. Дети и руководство детского центра поблагодарили гостей за проявленное внимание и поздравили с наступающим Новым годом.

Цель данного мероприятия – оказание помощи детям, находящимся в сложном социальном положении, профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних.