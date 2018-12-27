РИАМО - 27 дек. Наращивание экономического потенциала является для Подмосковья стратегической задачей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг губернатор Подмосковья подводит итоги уходящего года в эфире телеканала «360».

«Мы заканчиваем год неплохо, экономика растет на 3,6-3,8%. Мы вторые по валовому региональному продукту, стратегическая задача - наращивать потенциал», - сказал Воробьев.

По его словам, также важно создавать в Подмосковье рабочие места, эта работа идет на всех уровнях.

Ранее Воробьев сообщил, что в 2018 году инвестиции в основной капитал в Московской области составили порядка 820 миллиардов рублей. Регион продолжит привлекать отечественных и зарубежных инвесторов. Так, в рамках этой работы в Подмосковье каждый год строят порядка 50 фабрик и заводов.

Сейчас проектами-флагманами в регионе являются завод Mercedes в Солнечногорском районе, который открывается в конце первого квартала 2019 года, и особая экономическая зона «Дубна», куда активно приходят инвесторы.