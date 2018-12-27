РИАМО - 27 дек. На нерегулируемых пешеходных переходах в Московской области в текущем году установили 560 мигающих светофоров с солнечными батареями, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ Подмосковья «Мосавтодор».

«В рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения на региональной сети автодорог Подмосковья в 2018 году установлено 560 новых светофорных объектов типа Т.7. Все объекты устанавливаются на Г-образных опорах или антивандальных колонках, а также оснащены солнечными батареями, что позволяет существенно экономить электроэнергию», – говорится в сообщении.

Мероприятия по устройству новых светофорных объектов выполнены более чем в 50 муниципальных образованиях региона. Наибольший объем работ реализован в Коломенском, Богородском и Можайским городских округах, в городском округе Кашира и в Пушкинском районе. В Коломенском городском округе установлено свыше 60 светофоров, в Пушкинском районе – 47, в Богородском, Можайском и Каширском городских округах по 37.

«Светофоры типа Т.7 призваны привлекать внимание автомобилистов к пешеходам на нерегулируемых переходах, повышая безопасность передвижения. В первоочередном порядке светофоры обустроены вблизи детских образовательных и физкультурно-оздоровительных учреждений, а также в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий», – отметил исполняющий обязанности генерального директора ГБУ МО «Мосавтодор» Алексей Сидоренко.

Впервые мигающие светофоры типа Т.7 стали применять на региональных дорогах Подмосковья с 2012 года. В 2016 году установлено порядка 200 таких объектов, а в 2017 году порядка 380. Таким образом, в текущем году выполнен наибольший объем работ.