РИАМО - 27 дек. Более 300 делегатов и 71 приглашенный гость приняли участие в работе восьмой конференции Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, на мероприятии были подведены итоги 2018-го и озвучены планы организации на 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы совета ветеранов Подмосковья.

Конференция прошла 20 декабря в Москве. В мероприятии приняли участие 302 делегата из 339 избранных и 71 приглашенный гость - члены ассоциированных организаций и члены ревизионной комиссии.

«Приняв эстафету конкретных дел и важных планов у 2017 года – года празднования 30-летия ветеранского движения в нашей стране и 30-летнего юбилея со дня образования Московской областной организации ветеранов, - 2018 год для ветеранских организаций Подмосковья был насыщен интересными и знаковыми событиями и мероприятиями», — сказала в ходе конференции первый заместитель председателя Московского областного совета ветеранов Любовь Титова.

В своем докладе на конференции Титова подвела итоги работы совета ветеранов в 2018 году. Среди них – проведение гала-концерта хоровых коллективов, который стал завершающим этапом реализации творческого проекта Московского областного совета ветеранов - фестиваля хоров ветеранских коллективов Московской области, посвященного Дню Московской области и 30-летию областной ветеранской организации, «Пою родное Подмосковье и славлю песнями край родной».

Кроме того, были проведены поэтический конкурс «Литературно-поэтическая гостиная «Поклонимся великим тем годам», реализовывалась программа по патриотическому воспитанию, проводились мероприятия по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, были организованы другие события и мероприятия.

В планах на 2019 год – совершенствование материально-финансовой поддержки ветеранских организаций Подмосковья, повышение статуса ведущего лечебно-профилактического учреждения Московской области для ветеранов и людей старшего поколения - Московского областного госпиталя для ветеранов войн, подготовка к празднованию 75-летия Победы и другие мероприятия.

На конференции были одобрены итоги работы Московского областного Совета ветеранов, ветеранских организаций муниципальных районов и городских округов, ассоциированных членов организации за прошедший 2018 год.

Кроме того, на конференции утвердили устав Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в новой редакции и утвердили положение о работе контрольно-ревизионной комиссии совета ветеранов.