РИАМО - 27 дек. В 2018 году по программе реновации в столице началось строительство 61 нового дома, они рассчитаны более чем на 14 тысяч квартир, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Генподрядные организации по договорам с Московским фондом реновации жилой застройки приступили к возведению жилых домов на 14 164 квартиры общей площадью 814,5 тысяч квадратных метров. До конца 2018 года запланирован выход еще на три площадки», – сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Строительство жилья для переселения из старых домов ведется во всех округах столицы, кроме ТиНАО и Зеленограда.

На всех строительных площадках устанавливается временное ограждение, где указан сайт правительства Москвы, а также QR-код, с помощью которого можно познакомиться с интерактивной картой «Все стройки Москвы».

В новых домах предусмотрены лифты, входы в подъезды с пандусами. На первых этажах разместятся нежилые помещения общественного назначения.

Жители получат просторные квартиры с отделкой комфорткласса. Стены в комнатах будут оклеены обоями на флизелиновой основе. На полу в санузлах и кухнях уложат плитку, а в комнатах и коридоре – ламинат со звукоизоляционной подложкой. Двухкамерные стеклопакеты защитят от ветра и шума, и даже предусмотрена москитная сетка от комаров. Двери и светильники новым хозяевам покупать также не придется — все это уже есть в новых квартирах.

«Число комнат и их площадь будет не меньше, чем в старой квартире. При желании москвичи могут улучшить жилые условия за доплату. Воспользоваться такой возможностью можно будет сразу при подписании договора или в течение двух лет после переезда. При этом участники программы реновации получат 10% скидку на дополнительные квадратные метры», – уточняется на сайте.

Территорию возле новых домов благоустроят: во дворах появятся детские площадки с безопасным резиновым покрытием, рядом разобьют скверы, обустроят велодорожки.

Работа по подбору новых территорий продолжается, чтобы как можно скорее запустить первую волну переселения во всех районах.

Переселение по программе реновации началось в феврале 2018 года. Сейчас в новые квартиры переезжают более 10 тысяч жителей пятиэтажек. А в следующем году под переселение участников программы передадут еще 20 домов.

Программа реновации стала самым масштабным инфраструктурным проектом в истории столицы. Ее утвердили 1 августа прошлого года. В программу вошел 5171 дом (350 тысяч квартир). Более одного миллиона человек получат новое жилье.