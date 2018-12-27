РИАМО - 27 дек. Плановые проверки, проводимые в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства жилья, теперь законодательно отменены, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Соответствующий закон, вносящий изменения в регулирование сферы долевого строительства, подписан президентом России Владимиром Путиным 25 декабря и опубликован на официальном портале правовой информации.

«Согласно закону, теперь в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства жилья, плановые проверки проводиться не будут, однако заменяются на проверки в соответствии с категориями риск-ориентированного подхода», – сказала исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Все застройщики в соответствии с критериями такого подхода будут отнесены к той или иной категории риска.

«В зависимости от категории будет установлена периодичность проверок застройщиков контрольно-надзорными органами», – пояснила Пятова.

Также появилось дополнительное основание для проведения незамедлительной внеплановой проверки застройщика. Теперь внеплановая проверка может быть инициирована в случае, если застройщик не разместил проектную документацию и результаты инженерных изысканий в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) в течение установленного срока.

Также существуют следующие основания для внеплановой проверки: истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений законодательства в сфере долевого строительства, выданного контрольно-надзорным органом по результатам предыдущей проверки; выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика признаков нарушения требований федерального закона об участии в долевом строительстве; отклонение застройщика от примерного графика реализации проекта строительства на шесть и более месяцев.