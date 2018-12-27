РИАМО - 27 дек. Столичные следователи проводят проверку по информации о воспрепятствовании водителем проезду машины детской реанимации на востоке города, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«По указанию исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Андрея Стрижова организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в одном из мессенджеров, о воспрепятствовании проезду машины детской реанимации», – говорится в сообщении.

Из опубликованного материала следует, что водитель иномарки не пропустил машину детской реанимации, которая выезжала с территории одной из городских больниц на востоке Москвы.

В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.