РИАМО - 27 дек. Власти Москвы одобрили проект реконструкции торгового центра на Ярославском шоссе, его расширят, и там появится автостоянка, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг одобрила проект планировки территории, ограниченной Ярославским шоссе, улицей Вешних Вод и проездом №5059 (СВАО). Территория проекта планировки составляет 10,6 гектара.

«Проектом планировки предусмотрена реконструкция существующего торгового центра. Площадь нового строительства составит 13,3 тысячи квадратных метров, сохраняемой застройки – 18,2 тысячи квадратных метров. Здесь также будет организована автомобильная стоянка», - сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Реконструкция объекта будет осуществлена за счет инвестора – ООО «Мкапитал». Проект планировки рассматриваемой территории будет вынесен на публичные слушания.