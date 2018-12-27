РИАМО - 27 дек. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская поздравит с Новым годом ребят, приглашенных 29 декабря на благотворительную елку «Мечты сбываются» в администрации президента РФ в Москве, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В данном мероприятии примут участие более 600 детей из Московской области, более 200 детей из Москвы, а также более 200 детей из различных регионов - Владимирской, Новгородской, Рязанской и Сахалинской областей, детей с особенностями развития, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из многодетных семей, сирот и оставшихся без попечения родителей, а также членов семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей», - отмечается в материале.

Детей также поздравят уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.

Для ребят будет организована праздничная программа, также им вручат новогодние подарки со сладостями. На сцене выступят Центральный пограничный ансамбль ФСБ, солисты Большого театра, детский коллектив Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова «Юные Александровцы», театр «МирЛиц», артисты московских драматических театров и актеры телесериала «Молодежка».

В начале праздника будет торжественно открыта выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья на тему «Моя мечта». Перед представлением детей ждут аниматоры, мастер-классы и аквагрим.