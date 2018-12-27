РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 дек. В подмосковном Королеве рентген-лаборанту Евгении Шиховой вручили сертификат на получение жилищной субсидии, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Сертификат Шихова получила в четверг из рук министра здравоохранения Дмитрия Матвеева.

«Рентген-лаборанту Евгении Шиховой из Королева вручили сертификат на право получения жилищной субсидии по областной программе «Социальная ипотека», – сказал собеседник агентства.

Это 17-й сертификат, полученный медиками из Королева в 2018 году.