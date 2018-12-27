РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны поздравили воспитанников школы-интерната с наступающими праздниками, в рамках программы к детям приехал Дед Мороз на пожарной машине, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня (27 декабря – ред.) пожарные подольского пожарно-спасательного гарнизона с дружеским визитом посетили воспитанников школы-интерната при школе №15 имени Сабанеева. Ребят поздравили с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством. Помимо этого, Дед Мороз из пожарно-спасательной части №7 приехал к ребятам на красно-белой пожарной машине и провел для них экскурсию по спецтранспорту», – сказал сотрудник.

Он добавил, что дети читали стихи и пели песни. В завершение мероприятия пожарные подарили детям новогодние подарки.