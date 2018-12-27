РИАМО - 27 дек. Перевозчики «Стартранс» и «Домтрансавто» сменят «Мострансавто» на 94-х автобусных маршрутах в Подмосковье с 1 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 1 января 2019 года на 94 областных маршрутах, обслуживаемых ранее ГУП Московской области «Мострансавто» по регулируемым тарифам с предоставлением льгот, изменится перевозчик. По результатам открытых конкурсных процедур на право оказания услуг по перевозке пассажиров на ряде маршрутах в Химках, Долгопрудном, Наро-Фоминском округе, Королеве, Мытищах, Подольске, Домодедове, Красногорске, в Одинцовском и Ленинском районах обслуживание будет осуществляться другими перевозчиками», — говорится в сообщении.

Замена перевозчика не скажется на качестве обслуживания. Данные маршруты будут обслуживаться по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан и с сохранением действующих параметров – числом и классом транспортных средств.

По вопросам обслуживания маршрутов можно обратиться на горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по телефону 8 (495) 228-19-19.

«Мострансавто» заменят «Стартранс» и «Домтрансавто».