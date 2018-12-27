РИАМО - 27 дек. Пьяного авиадебошира с рейса Новосибирск – Москва привлекли к административной ответственности по статье «мелкое хулиганство», сообщается на сайте МВД России.

«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Толмачево» поступило сообщение о том, что на борту самолета, вылетающего из Новосибирска в Москву, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские доставили 34-летнего жителя Липецкой области в отдел, где он продолжал вести себя агрессивно и использовал нецензурную лексику.

В настоящее время в отношении правонарушителя составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство.

Собранные материалы направлены в суд города Обь Новосибирской области для рассмотрения по существу.