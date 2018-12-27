РИАМО - 27 дек. По просьбе жителей района Северное Бутово отменено строительство торговых площадей на улице Старобитцевская, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В четверг Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Северное Бутово, микрорайон 4Б, улица Старобитцевская (ЮЗАО) с целью реализации на торгах земельного участка для размещения многофункционального комплекса.

«Площадь земельного участка составляет 0,9 гектара. В будущем здесь планируется разместить многофункциональный общественный комплекс», – отмечается в сообщении.

По результатам публичных слушаний, жители высказались против размещения в данном комплексе крупных объектов торговли.

«Поэтому после завершения строительства объекта здесь планируется разместить отделения банков, общепит, медицинский центр, спортивные клуб», – поясняется в материале.