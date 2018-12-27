РИАМО - 27 дек. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что России может оказаться в спортивной самоизоляции, если агентство лишится статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ганус написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, текст которого размещен на сайте агентства.

«Россия как никто другой должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого», – подчеркнул Ганус.

Он добавил, что на базе Московской лаборатории «идут непрерывные спекуляции», которые мешают российскому спорту развиваться.

Глава РУСАДА попросил Путина «защитить настоящее и будущее» чистого спорта в стране и помочь спортсменам.

WADA восстановила статус РУСАДА, которого организация была лишена в 2015 году из-за допингового скандала. По условиям WADA, РФ должна была предоставить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории. Однако прибывшие специалисты WADA не смогли получить полноценный доступ к информации из-за проблем с оборудованием.