РИАМО - 27 дек. Актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Макеева сейчас находится в больнице под капельницей.

«Стоп. Женщина-терминатор сломалась», - написала Макеева в своем Instagram.

Она опубликовала фото капельницы в больничной палате.

Подписчики Макеевой желают актрисе скорейшего выздоровления, передают теплые приветы и спрашивают о самочувствии.

Анастасия Макеева – российская актриса театра и кино, певица, фотомодель, телеведущая, вице-мисс конкурса «Мисс МК-Европа»,вице-мисс «Мисс Вселенная, Россия». Играла в мюзиклах «Монте-Кристо», «Зорро», «Иствикские ведьмы», Mamma Mia!, Chicago.

Также снималась во многих российских фильмах и сериалах. С июня 2014 года ведет музыкально-развлекательную программу «Субботний вечер» с Николаем Басковым.