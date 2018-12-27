РИАМО – 27 дек. В подмосковных Химках прошла первая встреча администрации горокруга с директорами школ в рамках проекта «Классная работа», на ней подвели итоги уходящего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Встречи с представителями социальной сферы будут регулярными. Они позволяют лучше понимать потребности жителей Химок и вырабатывать совместные решения.

«Среди возведенных в городском округе в этом году (2018 году – ред.) 14 социальных объектов, пять –общеобразовательные школы. Подводя итоги года, только по этому факту можно констатировать, что он стал знаковым для образовательной сферы Химок. Первая встреча проходит с педагогами неслучайно, это уникальное сообщество людей, к которым надо прислушиваться. Это и связь поколений, и экспертная оценка профессионалов, и добрый совет мудрых людей», – сказала заместитель главы администрации городского округа Елена Дегтева.

Участники встречи обсудили развитие сферы образования на территории городского округа Химки, взаимодействие с градообразующими предприятиями.

«Для многих педагогов химкинские школы стали хорошей стартовой площадкой. Благоприятная творческая среда стимулирует активность коллег, это можно только приветствовать. Химкинские педагоги оказались востребованными московскими школами. В этой связи своевременна программа губернатора Московской области по обеспечению жильем специалистов сферы образования для закрепления профессиональных кадров», – сказала директор гимназии №4 Химок Наталья Козельская.

В Химках программа по обеспечению жильем специалистов сферы образования для закрепления высококлассных, профессиональных кадров действует на протяжении пяти лет.

«За пять лет в рамках программы 113 приглашенных специалистов отметили новоселье. Положительные отзывы о программе важны. Кадры имеют принципиальное значение для развития территории, поэтому и в дальнейшем сфокусируемся на этой теме», – отметила Дегтева.

Участие в мероприятии приняли педагоги школы №14, лицеев №№10 и 12.