РИАМО - 27 дек. На юго-западе столицы в бывшем здании АТС после работ по реконструкции планируют разместить медицинское учреждение, проект изменений будет вынесен на публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы на заседании в четверг согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: улица Скобелевская, владение 22 (ЮЗАО) для реконструкции существующего здания.

«В настоящее время на указанном участке расположено пятиэтажное здание бывшей АТС. После реконструкции в нем планируется разместить медицинский центр», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она отметила, что реконструкцию здания проведут без изменения его площади и внешних габаритов.

«Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания», – дополнила Пятова.