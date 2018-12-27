РИАМО – 27 дек. В Реутове возвели 25-этажный жилой дом с паркингом, объекту выдано заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком многоквартирного дома выступило ООО «ДомСтрой».

«Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Жилой дом и паркинг готовы к вводу», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он отметил, что 25-этажный жилой дом состоит из двух односекционных корпусов №1 и 2.

«Общая площадь новостройки составляет 57,58 тысячи квадратных метров. К заселению готовы 478 квартир жилой площадью 38,978 тысячи квадратных метров. Из них 214 однокомнатных, 144 двухкомнатных, 120 трехкомнатных», – перечислил Гарибян.

Кроме того, здесь обустроен подземный двухуровневый отапливаемый паркинг, который рассчитан на 239 машино-мест.

«Площадь автостоянки – 11,204 тысячи квадратных метров», – отмечается в материале.

Придомовая территория благоустроена, установлены детская и спортивная площадки. Объект отвечает современным требованиям доступности для маломобильных групп населения.