РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. В подмосковном Красногорске начали устанавливать баки для раздельного сбора мусора, региональный оператор к концу 2018 года оборудует свыше 300 контейнерных площадок, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В округе управляющие компании заключают договоры на вывоз ТБО (твердых бытовых отходов – ред.) с региональным оператором. В настоящее время происходит процесс замены баков, принадлежащих перевозчикам мусора, работающим до 1 января 2019 года по договорам с управляющими компаниями», – отметила начальник отдела реализации программ и экологии администрации Красногорска Людмила Липатова.

С 1 января Подмосковье переходит на новые экологические стандарты обращения с твердыми коммунальными отходами. К концу декабря Рузский региональный оператор подготовит более 300 контейнерных площадок в городском округе Красногорск.

Коммунальные отходы в Красногорске будет вывозить Рузский региональный оператор, который выбран по итогам конкурсного отбора, проведенного министерством экологии и природопользования Московской области. В Подмосковье будет действовать дуальная система: жителям предстоит разделять перерабатываемые и не перерабатываемые отходы. Соответственно, на контейнерных площадках будут синие (для перерабатываемых отходов) и серые баки для смешанного мусора.

«Только 26 декабря установили более 100 контейнеров в Красногорске. Работы проводятся постоянно, контейнеры будут меняться на баки нового образца. Планируем на этой неделе (с 24 по 30 декабря - ред.) завезти и синие баки для перерабатываемых отходов», – отметил директор по сервису ООО «Рузский региональный оператор» Михаил Волков.