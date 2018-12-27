РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске более 300 детей смогут отдохнуть в двух загородных лагерях округа во время школьных каникул, со 2 по 11 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В дни школьных каникул, со 2 по 11 января 2019 года, на территории Подольска будут функционировать два муниципальных загородных лагеря – детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» и детско-юношеский оздоровительный центр «Родина», в которых смогут отдохнуть более 300 детей, в том числе ребята, добившиеся успехов в учебе, в области науки, искусства и спорта, воспитанники детского дома, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», – говорится в сообщении.

Школьников ждут спортивные, познавательные, творческие мероприятия и игры, а также катание с горок, на коньках, лыжах и санках.

В зимнюю смену 2019 года в муниципальном оздоровительном лагере «Мечта» по традиции будут работать вожатые из педагогического отряда «Комета» Мордовского государственного университета. В оздоровительном лагере «Родина» с детьми будут заниматься вожатые из педагогического отряда «Подольск».