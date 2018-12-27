РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД округа будет работать 3, 4 и 5 января, горожане смогут обратиться до 18:00, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Подольску.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует, что в предстоящие праздничные дни регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) будет работать 3, 4 и 5 января с 9:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

В данный отдел жители округа смогут записаться через интернет-портал госуслуг, официальный сайт МВД РФ и официальный сайт УГИБДД Московской области.