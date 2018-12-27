РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Поликлиники Люберец во время новогодних праздников будут работать в особом режиме, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы муниципалитета.

«Медицинские учреждения городского округа Люберцы в новогодние праздники перейдут на особый режим работы. Прием населения Люберецкой районной больницей №1 в период новогодних каникул и Рождества Христова, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, будет проходить в особом режиме. 31 декабря, 3, 4, 6 января – с 9:00 до 15:00. Прием вызовов на дом: с 9:00 до 14:30», – сказал сотрудник пресс-службы.

Режим работы взрослого отделения: с 9:00 до 13:00 – плановый прием в поликлинике, с 13:00 до 15:00 – осуществление вызовов на дому. Режим работы педиатрического отделения: с 9:00 до 12:00 – плановый прием, с 12:00 до 15:00 – обслуживание вызовов на дому. Выходные дни – 1, 2, 5, 6, 7 января 2019 года.

Работа Люберецкой районной больницы №2 будет проходить в следующем режиме: поликлинические отделения открыты 3 и 6 января 2019 года по графику субботнего дня с 9:00 до 15:00, а 1, 2, 4, 5, 7, 8 января 2019 года – праздничные выходные дни.

Работа Люберецкого областного центра материнства и детства будет осуществляться в следующем режиме: 31 декабря 2018 года – с 9:00 до 14:00, а 3, 4, 6 января 2019 года с 9:00 до 14:00. 1, 2, 5, 7, 8 января 2019 года – выходные праздничные дни.

Люберецкая стоматологическая поликлиника будет работать 31 декабря 2018 года и 3, 4, 6 января 2019 года с 8:00 до 14:00. А 1, 2, 5, 7 и 8 января 2019 – выходные дни.