РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. Совет депутатов подмосковного Подольска утвердил устав территориального общественного самоуправления (ТОС) «Моя улица Климовская», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в администрации Подольска состоялось 56-е заседание совета депутатов округа. Всего на повестке дня было 13 вопросов, один из которых касался регистрации устава ТОС «Моя улица Климовская». В заседании принял участие глава Подольска Николай Пестов.

«В соответствии со статьей «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ» положение о территориальном общественном самоуправлении в Подольске было утверждено нашим решением, в рамках которого предлагается зарегистрировать устав ТОС «Моя улица Климовская» и внести его в реестр уставов городского округа Подольск», – сказал председатель депутатской комиссии по вопросам организации депутатской деятельности, развитию ТОС и взаимодействию с общественными организациями Валерий Гончаров.

Он добавил, что на комиссии данный вопрос уже рассматривался ранее.

Депутаты поддержали данное предложение единогласно и зарегистрировали устав территориального общественного самоуправления.