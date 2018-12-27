РИАМО - 27 дек. Весной 2019 года в подмосковном городском округе Домодедово планируют открыть хоспис, он является важным проектом для властей региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В четверг президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию волонтерства. В ходе мероприятия участники обсудили итоги Года добровольца и волонтера в РФ, а также отметили формирование широкой сети региональных ресурсных центров добровольчества.

«Мы в Московской области каждый год выделяем достаточно большие ресурсы для того, чтобы поддержать этих неравнодушных, очень добрых, важных в нашей жизни людей и организации. В этом году шестой раз проводилась премия «Наше Подмосковье», мы также открываем весной хоспис в Домодедове – важный для нас проект», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Московской области насчитывается свыше 31 тысячи волонтеров, что в два раза больше, чем в 2017 году. Добровольцы работают по различным направлениям, в том числе экологическому, патриотическому, событийному, социальному, спортивному, ищут пропавших людей, охраняют правопорядок и занимаются донорством.

В Подмосковье создано волонтерское молодежное движение «Наше Подмосковье», насчитывающее 20 отделений. Планируется, что в следующем году филиалы организации будут осуществлять деятельность по различным направлениям в каждом муниципалитете.

Кроме того, в 2018 году в областное приложение «Мобильный центр социальных услуг» добавлен новый раздел, посвященный волонтерской помощи. Ежемесячно на него поступает около 200 заявок.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья сообщала, что в городском округе Домодедово в рамках реализации распоряжения губернатора откроется Московский областной хоспис для детей, рассчитанный на 10 мест. В учреждении будут оказывать весь комплекс паллиативной помощи, включая программы медицинской, психологической, юридической и духовной помощи семьям, где есть дети с неизлечимыми заболеваниями.