РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 дек. Управляющие компании «Жилсервис» и «Жилкомплекс» подмосковного Королева по итогам рейтинга Госжилинпекции Московской области за IV квартал 2018 года получили высшую оценку – 4 звезды, написал в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Александр Ходырев.

Рейтинг УК сформировали в Подмосковье по итогам их работы в IV квартале уходящего года. Каждой управляющей компании в соответствии с критериями присвоили определенное количество баллов по аналогии с оценкой гостиниц по системе «звезд».

«Ответственный и качественный подход к работе управляющих компаний – важный аспект создания комфортных условий для проживания наших жителей. По результатам рейтинга Госжилинспекции Московской области за IV квартал две наши крупнейшие управляющие компании «Жилсервис» и «Жилкомплекс» получили самую высокую оценку в 4 звезды. Организации традиционно удерживают лидирующие позиции в регионе», – сообщил Ходырев.

Всего в областной рейтинг вошли 928 организаций, из которых 4 звезды получили 96 компаний.