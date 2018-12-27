РИАМО – 27 дек. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин опубликовал новогоднее поздравление на русском языке, адресованное президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам, сообщает Газета.ru.

«Уважаемый Владимир Владимирович и уважаемые граждане Российской Федерации! Я с радостью вспоминаю наши встречи и ценные дружеские моменты. Я надеюсь, что Вы всегда будете с нами на пути к миру и процветанию нашего региона», – написал Мун Чжэ Ин в Twitter.

Он также пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, удачи и счастья.

В ноябре Путин и Мун Чжэ Ин встретились на саммите в Сингапуре, там лидеры двух стран обсудили вопрос ослабления санкций против КНДР.