РИАМО – 27 дек. С 1 января пенсии в России проиндексируют на 7,05%, в 2019 году размер пенсий увеличится почти у 31 миллиона человек, сообщает в четверг «Интерфакс».

«Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года. Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30,778 миллиона наших граждан – неработающих пенсионеров по старости», — сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по пенсионному обеспечению у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Она отметила, что увеличение пенсий на 1 тысячу рублей поднимет их средний размер в 2019 году до 15,414 тысячи рублей. При этом для каждого пенсионера повышение будет индивидуальным.

«Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05%», — уточнила Голикова.

Она отметила, что для тех, у кого пенсия по состоянию на 31 декабря текущего года составляет 10-11,5 тысяч рублей, прибавка составит 761,4 рубля, у тех, чья пенсия находится в диапазоне 13-13,475 тысячи, увеличение составит 933,3 рубля, а пенсионеры, получающие 20,5 тысяч рублей, дополнительно получат 1670,5 рублей.

С 1 января также предполагается увеличение на 25% фиксированного размера пенсий для граждан, имеющих трудовой стаж на селе 30 лет и проживающих в сельской местности. В настоящее время таких граждан в России почти 770 тысяч.

«Средства на увеличение пенсий в бюджете Пенсионного фонда предусмотрены. Только на индексацию в 2019 году дополнительно будет направлен 341 миллиард рублей», — добавила Голикова.

В 2018 году средний размер пенсии в РФ составил 14,414 тысячи рублей.