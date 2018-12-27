РИАМО - 27 дек. На юго-востоке Москвы в ходе земельно-строительных работ найден артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпас передан специалистам для утилизации, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«На Самаркандском бульваре в ходе земельно-строительных работ нашли предмет с явными признаками коррозии, предположительно, может являться артиллерийским снарядом времен ВОВ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что снаряд уже передан специалистам для вывоза и дальнейшей утилизации.