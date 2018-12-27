РИАМО - 27 дек. Подмосковный Главгосстройнадзор на этой неделе оштрафовал областных застройщиков за различные нарушения на сумму порядка 9 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором 24-25 декабря по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 8,95 миллиона рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 15 постановлений на 1,5 миллиона рублей, шесть постановлений за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 600 тысяч рублей, одно постановление на 20 тысяч рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод.

Кроме того, выдано 13 постановлений на 4,27 миллиона рублей за строительство без разрешения, а также 30 постановлений на 1,51 миллиона рублей за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, 10 постановлений на 1 миллион рублей за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений и одно постановление на 50 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

В отношении восьми строительных компаний вынесены постановления о прекращении производства по делу, девяти компаниям назначено наказание в виде предупреждения, заключается в сообщении.