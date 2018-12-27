РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. В подмосковных Люберцах в четверг подвели итоги конкурса «Люберецкие звезды» и наградили победителей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошло подведение спортивных итогов года.

«Сегодня (27 декабря – ред.) мы объявляем и награждаем победителей конкурса «Люберецкие звезды». Всего победителями стали 18 человек в шести категориях», – сказал председатель спорткомитета администрации муниципалитета Владимир Сурков.

В младшей группе третье место заняла Ярослава Гайворонская, второе – Анастасия Сырова, первое – Матвей Григорьев. В средней группе на третьем месте оказался Владислав Шефтель, на втором – Иван Гесть, на первом – Мария Мизурина. В старшей группе победила Алина Дунаева, на втором месте – Иван Тарабановский, замыкает тройку призеров Иван Игнатов.

В молодежной группе первое место занял Евгений Петров, второе – Кирилл Авдеев, третье место досталось Роману Которову. Во взрослой группе победителем стала Мария Алдошина, на втором месте – Алексей Самсонов, третье – у Анатолия Картавого.

«В общем рейтинге конкурса третье место заняла Мария Мазурина. Второе получил Кирилл Авдеев, первое – Евгений Петров, он получает iPhone X», – заключил Сурков.

В Люберцах в 2018 году стартовал проект «Люберецкие звезды». Все желающие регистрировались в одном из пяти направлений – спорт, молодежь, культура, образование, общество. За участие в мероприятиях давались баллы, которые суммировались.